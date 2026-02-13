村上宗隆内野手（２５）獲得などロースター刷新を図っているホワイトソックスでクリス・ゲッツＧＭの?失態?がヤリ玉に上がっている。Ｗソックスはメッツとのトレードでルイスアンヘル・アクーニャ内野手を獲得。ユーティリティーの右打ちの選手だが、なんとゲッツＧＭはスイッチヒッターと勘違いしていたという。地元メディア「シカゴシティスポーツ」によると、ゲッツＧＭはあらゆるメディアでアクーニャについて「彼はダイヤ