【その他の画像・動画等を元記事で観る】豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。第83弾は、女性声優8人組のアーティストユニット「DIALOGUE＋」から内山悠里菜＆村上まなつが登場！TVアニメ『となりの怪物くん』より、田淵智也が作詞・作曲を手がけた「「Q＆Aリサイタル！」を歌唱する。内山悠里菜＆村上まなつ「「Q＆Aリサイタル！」」