元女子スピードスケート選手で五輪2大会メダリストの高木菜那さんが2026年2月12日にXを更新し、ミラノ・コルティナ五輪の競技解説のために宿泊しているホテルでのシャワー問題について、部屋を交換してもらったことを明かした。「なんと！部屋が変わりました！！」4日にミラノに到着したことを報告していた高木さんだが、翌5日のポストで「これはどうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか...」とつづり、ホテルの