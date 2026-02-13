Ｊ１の舞台で５９２９日ぶりの勝利を目指す千葉は１３日、オンラインで川崎戦（１５日・フクアリ）に向けた会見を行い、小林慶行監督は「自分たちが持っているものを１００パーセントぶつけていく」と意気込んだ。チームはプレマッチ・柏戦、開幕節・浦和戦と連敗中。しかし浦和戦では、シュートを１５本以上放ち、自分たちのペースを握る時間帯も多く内容は上向きになってきている。指揮官は「相当自分たちの狙い通りに前進も