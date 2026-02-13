「鬼無里（きなさ）まり」名義でシャンソン歌手として活動する、元女優で花創作家の志穂美悦子さんが１３日、東京・帝国ホテルで開かれた日本最高峰の盆栽展「国風盆栽展第１００回記念式典」で国歌独唱を務めた。厳粛な雰囲気の中、小野雅楽会の奏でる調べに合わせ、気持ちを込めて丁寧に届けた。初の大役を終え、安どの表情。「私も盆栽をこよなく愛する一人ですから、栄えある式典に、１００回という記念すべき時に呼んでい