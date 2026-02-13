現在の実質金利、極めて低い水準 経済・物価情勢の改善に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく 2024年3月以降の金利引き上げ、日本経済全体への影響は極めて限定的 中立的な金利水準まではまだ、かなりの距離がある 政策金利を引き上げても、依然として緩和的な金融環境である デフレ期・ディスインフレ期に戻ることは避けなければいけないが、一方で、「緩やか」とは言えない物価上昇を続ける