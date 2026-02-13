巨人は１３日、１軍が宮崎から沖縄に空路で移動した。１２日に宮崎キャンプを打ち上げ、１４日から那覇で実戦中心の２次キャンプに臨む。この日の移動便はソラシドエアの航空機。沖縄で吹奏楽の九州大会に臨む宮崎の高校生と同便だった。那覇空港に着陸前、客室乗務員の女性の機内アナウンスでプロ野球チームと吹奏楽部の高校生が搭乗していることが紹介され「皆さまが日本一に向けて前進されるようストロングなエールを送ら