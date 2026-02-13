フリースタイルスキー男子モーグルで、北京五輪（２０２２年）銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台入りは男子日本では初の快挙。堀島を長年サポートする故郷、岐阜・池田町の「道の駅池田温泉」駅長の寺田直樹さんが１３日、スポーツ報知の取材に応じ、祝福の声を上げた。「いっくん」は人口約２万人の池田町にとってヒーローだ。１２日午後７時から行われた決勝戦のパブリックビュ