テレビ朝日の大下容子アナウンサーが１３日、自らの名を冠し司会を務める同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）の生放送に姿を現さなかった。番組冒頭から通常は大下アナがいるスタジオの立ち位置にこの日は同局の八木麻紗子アナウンサーが。そして佐々木亮太アナと２人で番組を進めた。最後まで大下アナ不在の案内と説明はなかった。ネット上では「きょうは大下容子さん休みかな」「番組