“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁（４８）と妻でタレントの加島ちかえ（３７）が１３日にそれぞれのインスタグラムを更新し、第１子女児の誕生を報告した。この日は加島の３７歳の誕生日。同じ文面を投稿し「各関係者、応援してくださる皆様へ出産のご報告」と題し「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました。女の子です。お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」