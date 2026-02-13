お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）、博多大吉（54）が12日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。TBSの年末恒例特番「プロ野球戦力外通告」について語った。同番組は戦力外通告を受けたプロ野球選手に密着したヒューマンドキュメンタリー。大吉が「取材を受ける方は、どういうモチベーションなんやろ」とコメントすると、華丸は「ラストお小遣いであってほしい。そう割り切ってほしい。（給料が