2月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」へ出場する選手ならびにチームロスターの変更を発表した。 アメリカ以外の外国籍出身選手たちで構成される「ワールドチーム」で、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）