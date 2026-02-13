日産自動車が大幅に３日続伸している。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想は１１兆７０００億円から１１兆９０００億円（前期比５．８％減）に引き上げたほか、営業損益の赤字幅の見通しは２７５０億円から６００億円（前期は６９７億９８００万円の黒字）に見直した。営業赤字幅の縮小見通しを材料視した買いが入っ