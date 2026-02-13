１３日に実施された流動性供給（第４４７回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０１４％、平均落札利回り格差がマイナス０．０１７％となった。また、応札倍率は２．９５倍となり、前回（１月１６日）の２．５８倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS