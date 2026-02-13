ＷＡＳＨハウスは寄り付きで下げに沈む場面があったものの、急速に切り返した。一時はストップ高の水準に迫る前営業日比７９円高の４６３円に買われた。１２日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を発表した。売上高予想を３４億３９００万円（前期比３６．０％増）、営業利益予想を１億９５００万円（同１０．２倍）とした。前期は２ケタの営業減益だったものの、今期の業績見通しを好感した