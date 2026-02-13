スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスが後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１６億円から１９億円（前期比２．２倍）へ、純利益を９億６０００万円から１１億７０００万円（同４．１倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２０円から２４円（前期１３円）へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。 足もと