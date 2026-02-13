ＡｅｒｏＥｄｇｅが後場にカイ気配を切り上げている。同社は１３日、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を引き上げた。今期の売上高予想は従来の見通しから１億２０００万円増額して５０億５０００万円（前期比４０．２％増）、経常利益予想は２億８５００万円増額して１０億１０００万円（同７８．７％増）に見直しており、評価された。同社の主力製品であるチタンアルミ製