エディアが後場プラス圏に急浮上している。午前１１時３０分ごろに、２６年２月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好材料視した買いが入っている。毎年２月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じて同社サービス「まるくじ」「くじコレ」で利用可能なクーポンを５０００～１万５０００円提供する。 出所：MINKABU PRESS