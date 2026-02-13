午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２７１、値下がり銘柄数は１２９７、変わらずは２２銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、電気・ガス、空運、医薬品など。値下がりで目立つのは鉱業、サービス、建設など。 出所：MINKABU PRESS