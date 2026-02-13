くすりの窓口が後場大幅高しプラスに転じている。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２２億円から２４億５０００万円（前期比２５．４％増）へ、純利益を２２億４０００万円から２６億９０００万円（同３２．２％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円から３６円（前期２７円）へ引き上げたことが好感されている。 売上高は１２３億円（同９．８％増）の従来予想を据え置いたものの、