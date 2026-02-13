【画像】「ふわとろ生チョコムース」の材料はスーパーで買えるこの4つだけ！いよいよバレンタイン直前！「手作りしたいけど、時間もお金も手間もかけたくない」という方にぴったりの情報をゲットしました。コンビニやスーパーマーケットで購入できる「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ」を使って、たったの2ステップで完成するのに驚くほどリッチな「ふわとろ生チョコムース」レシピをご紹介します。■そも