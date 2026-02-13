ダラス・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月16日開催地：アメリカ ダラスコート：ハード（室内）結果：[アドリアン マナリノ] 1 - 2 [ベン シェルトン] 試合の詳細データはこちら≫ ダラス・オープン第4日がアメリカ ダラスで行われ、男子シングルス2回戦で、アドリアン マナリノと第2シードのベン シェルトンが対戦した。第1セットはベン シェルトンが7-6で先取。第2セ