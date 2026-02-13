旬の大根にうまみ食材をちょい足し！コクありサブおかず2選【バリエ16品】冬に大活躍！アレンジいろいろ大根のおかず大根を丸ごと1本買ってきて、メインやサラダに使ったけれど、あとひとつ何か作れないかなーというときってありますよね！大根は単体ではさっぱりとした味ですが、組み合わせる食材のおいしさを取り込むのが得意な野菜。そこで、大根とうまみたっぷりの食材を合わせた簡単副菜をご紹介します。ぜひ、お試しください