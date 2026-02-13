Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）出演後にスタジオでのオフショットを公開した。 【画像】阿部亮平＆風間俊介の2ショット（全2枚） ■カーキ系スーツ×ファー帽子姿の阿部亮平 公開された写真には、『ZIP!』のスタジオセットを背景に、カーリングのストーンが置かれたテーブルの後ろからひょっこりと顔をのぞかせる阿部の