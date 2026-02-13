ノバシステム [東証Ｓ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比34.1％減の3.6億円に落ち込んだが、26年12月期は前期比81.8％増の6.6億円に急拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比13.2％減の1.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.6％→9.5％に低下した。 株探ニュ