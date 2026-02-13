ＳＢＳホールディングス [東証Ｐ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比14.5％増の211億円になり、26年12月期も前期比13.5％増の240億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を85円→90円(前の期は70円)に増額し、今期も前期比15円増の105円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)