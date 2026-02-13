ＥＮＥＯＳホールディングス [東証Ｐ] が2月13日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比24.3％減の1292億円に減ったが、通期計画の1350億円に対する進捗率は95.7％に達し、5年平均の66.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比89.6％減の57.6億