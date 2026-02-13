マイネット [東証Ｓ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比17.9％減の3億0800万円になったが、26年12月期は前期比12.0％増の3億4500万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の5700万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→3.5％に改善した。 株探ニュース