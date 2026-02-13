ＢＣＣ [東証Ｇ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常損益は5200万円の赤字(前年同期非連結は1400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 しかしながら、併せて通期の連結経常損益を従来予想の1億8700万円の赤字(非連結)→1億8500万円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 なお、10-3月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である10-12