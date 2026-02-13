JRAは13日、第119回（GII、京都芝2200m）の枠順を発表した。菊花賞2着のエリキングは5枠6番、天皇賞春の覇者ヘデントールは1枠1番、昨年の勝ち馬ヨーホーレイクは2枠2番から発走する。 ■1枠と4枠は期待値高め 2016年以降、京都で行われた直近7年のデータを参考にする。昨年はBコース替わり初週、一昨年はリニューアル後のCコース替わり2週目となったが、今年は例年同様、第2回京都3