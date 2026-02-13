2023年に上演され、大きな話題を呼んだ舞台「『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語」。その再演が、ついに幕を開けた。2026年2月3日、東京・日本青年館ホールにて初日を迎え、七海ひろきさん、彩凪翔さんをはじめとする豪華キャスト陣が3年ぶりに“あの世界”へと帰還。開幕後の2026年2月4日、歌仙兼定役の七海さんは自身のX(旧Twitter)で、公演映像とともに「美しい地獄でお待ちしてます」と投稿し、ファンの期待を高めている。【写真】