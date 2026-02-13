元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）の妻でタレントの加島ちかえ（36）が第1子女児を出産した。13日に双方のインスタグラムを通じて報告した。【写真】誕生した愛娘との3ショットで報告した城咲仁＆加島ちかえ2人は「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました女の子です」と伝え「お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と報告。「この幸せな気持ちを何倍にもして家族と世の中へ恩返し