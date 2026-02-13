女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は13日、第95話が放送され、“3人目の主人公”英語教師・錦織友一と唯一無二の親友レフカダ・ヘブンの“今生の別れ”が描かれた。ラストシーン約1分は台詞がなく、俳優の吉沢亮（32）が表情のみで錦織の心情を体現。涙の視聴者が相次ぎ、インターネット上で大反響を呼んだ。＜※以下、ネタバレ有＞「