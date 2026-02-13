ＪＲ東日本による長時間運休などのトラブル続出に関し、金子国土交通相は１３日の閣議後記者会見で「公共交通機関にとって輸送の安全確保は最も基本的かつ最も重要な使命だ。私の考えをＪＲ東日本も肝に銘じていただきたい」と述べた。ＪＲ東の路線では１月１６日以降、山手線や京浜東北線が最大８時間、運転を見合わせるなど、大規模トラブルが４件相次いだ。ＪＲ東の喜勢陽一社長は１０日の会見で、２０２０年度から３年間に