Image: KICKSTARTER ゲーミング用キーボードみたいだが、ちと違う。ノートPCを持ち出して出先で作業する人、もう1枚サブディスプレイがあったら効率的なのに…って感じたことありません？ だけど重いしかさばるし、余計な荷物だしで、モバイルモニターは高嶺の花かもしれません。せいぜい外付けキーボードくらいなら持てるって方は、モバイルモニターがくっついたキーボードはどうでしょう？