兵庫県は2月12日、一般会計総額が2兆3182億円の2026年度当初予算案を発表した。前年度比400億円（1.7％）減。税収については堅調な企業収益を背景に1兆327億円（3.5％増）と5年連続で過去最高。『未来へつなぐ 躍動予算』2026年度当初予算案を発表する斎藤元彦・兵庫県知事＜2026年2月12日午前 神戸市中央区・兵庫県庁＞2026年度当初予算案は『未来へつなぐ 躍動予算』。若者の支援と財政基盤の強化が柱となる。「若者・Z世代