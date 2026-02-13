そろそろ次の季節に向けて、手持ちアイテムをアップデートしたいところ。とはいえ冷え込む日が続く今は、小物から変えるのが正解かも。 【しまむら】のバッグはプチプラで気負わず持ちやすいのに、コーデをセンス良く格上げできそうなデザインが勢揃い。今回はヘビロテしたくなりそうなバッグを厳選してご紹介します。 コーデがこなれる高見えニットトート 【しまむら】「ハイショクニットバッグ