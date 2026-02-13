アメリカ代表のリンゼイ・ボン（41）は、8日に行われたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのアルペンスキー女子滑降での転倒により複雑骨折を負ったが、「後悔はない」とコメントしている。1月末に左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負いながらも出場した今大会で、スタートから13秒後に旗門に接触して激しく転倒。ヘリコプターで搬送されていたボンだが、5度目で自身にとって最後となるオリンピックに挑ん