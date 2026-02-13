GoogleがGemini 3の推論能力強化版である「Gemini 3 Deep Think」のアップデートを実施したことを2026年2月12日に発表しました。アップデートは研究者と緊密に連携して困難な研究課題に取り組むことに焦点を当てたもので、各種ベンチマークで驚異的なスコアを記録しています。Gemini 3 Deep Think: AI model update designed for sciencehttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-deep-t