2月8日に投開票が行われた衆議院選挙の山形県内の投票率が全国2位となったことについて、吉村知事は13日の会見で「雪の季節でなければ7連覇なっていたのでは」と述べました。吉村知事は13日の定例会見で今回の衆院選の当選者3人に激励の言葉を述べました。吉村知事「具体的な課題があるので県内の実情を共有して政権与党との太いパイプになってもらいたい」山形県内の国政選挙の投票率は去年7月の参院選まで6回連続で全国1位となっ