学生らによるデモで前の政権が崩壊したバングラデシュで行われた政変後、初めての総選挙で主要野党の勝利が確実となりました。バングラデシュで12日、総選挙が行われ、複数の地元メディアは、前政権で主要野党だったバングラデシュ民族主義党の勝利が確実になったと相次いで報じました。バングラデシュでは、公務員採用の優遇措置に反対する学生らのデモが激化し、2024年8月、当時首相だったハシナ氏が辞任に追い込まれ、インドに