triplaは、タイ法人を通じてThe TPM GROUPが運営する宿泊施設向けオンライン予約システム「booking2hotels.com」の事業を譲受する。タイでの事業拡大と顧客基盤の強化を目的としたもので、タイ市場でのホテル向け予約システムの導入拡大を加速させるとともに、現地でのブランド認知や営業基盤の強化を図る。契約締結は2月28日、事業譲受は8月31日までに実施することを予定している。