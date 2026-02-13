北海道エアポートは、道内4空港から海外への渡航者を対象に、駐車料金を割り引く。札幌/千歳・函館・旭川・帯広の各空港を利用して海外に渡航し、往復いずれかで4空港を発着する国際線直行便を利用する必要がある。入出庫期間は4月1日から6月30日までで、新千歳空港のA・B駐車場は9,990円を割り引き、それ以外の空港は駐車料金を無料とする。新千歳空港のC駐車場は対象外。他の割引サービスとの併用はできない。