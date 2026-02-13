日本旅行業協会（JATA）は、「平日に泊まろう！」キャンペーンを2026年度も継続実施する。平日への需要の平準化による混雑緩和と満足度向上、旅行総需要の拡大を目指した取り組みで、2024年度から実施している。JATA会員各社で、1人1万円以上の平日宿泊を含む旅行を購入した人を対象に、抽選で次回の旅行で利用できるクーポンをプレゼントする。応募期間は4期に分けられており、4月、7月、10月、2027年1月からいずれも3か月間。各