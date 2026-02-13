ミュウミュウは、2026年春夏コレクションの新作を揃えたポップアップストア「Miu Miu Manifeste（ミュウミュウ マニフェスト）」を、伊勢丹新宿店およびジェイアール名古屋タカシマヤ店にて期間限定でオープンします。本ポップアップは、ランウェイに登場したアイコニックなピースから先行発売アイテムまでを網羅し、洗練された遊び心と自由な自己表現というミュウミュウのコードをあらためて提示する場として構成されています。Co