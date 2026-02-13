インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向け光回線インターネットサービス「IIJmioひかり」で、「IIJmioひかり・1ギガ」から「IIJmioひかり・10ギガ」へのプラン変更手続きを2026年5月14日より受け付けする。 変更手数料は2200円、標準的な工事内容における工事費は2万8600円。 これまで「IIJmioひかり」でのプラン切り替えには、1ギガプランを解約した後に10ギガプランを新規申し込みする