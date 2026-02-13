楽天モバイルは、GoogleのAndroidスマートフォン「Google Pixel 9a」の販売価格を改定した。 今回の価格改定で、Google Pixel 9aの128GBモデルは9万2000円から8万8700円へ、256GBモデルは10万8700円から10万1640円へと値下げされた。 また、同日より「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用したGoogle Pixelシリーズの購入時にも、「楽天モバイル初めてお申し込み」キャンペーンが適用さ