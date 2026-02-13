ファーウェイ・ジャパンは、イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」を2月20日に発売する。価格は2万7280円。クラウドファンディングで支援総額1億2600万円超を記録した製品の一般販売となる。 「FreeClip 2」は前モデルから装着感や音質が大幅に向上した次世代モデル。形状記憶合金を使用した独自の「C-bridge」の外装素材に液体シリコーンが採用され、肌への優しさと約25％向上した弾性