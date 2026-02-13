シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」向けアクセサリー「お出かけバッグ」を、公式通販サイトCOCORO STOREで2月16日12時に発売する。数量は500個限定で、価格は1万780円。 「お出かけバッグ」は前面が透明で、バッグに入れたまま「ポケとも」の顔や動きを見られる。あわせて「ポケとも」側からも周囲の景色が見える。 付属のストラップで斜めがけや肩掛けに対応する。バッグ内側の底面