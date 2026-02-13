PayPayは、2月12日（米国時間）に、米国証券取引委員会（SEC）へ登録届出書（Form F-1）を公開提出した。 上場予定市場は、Nasdaq Global Select Market（ナスダック グローバル セレクト マーケット）となるが、具体的な公開時期や売り出し価格は未定。 新規上場の一環として、日本国内でもADSの売り出しを予定しており、有価証券届出書を関東財務局へ提出している。国内向けの売り出しはみずほ証券が